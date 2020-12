Volley, SuperLega: Perugia e Civitanova, prosegue la sfida a distanza. Trento per proseguire l’onda Champions

La SuperLega torna in campo nel weekend per la tredicesima giornata (la seconda del girone di ritorno). Il massimo campionato italiano di volley maschile è giunto a un momento caldo della sua stagione, le prime sette squadre in classifica hanno disputato lo stesso numero di partite (11) e l’esito dei recuperi disputati in settimana ha chiarito la situazione in maniera ormai definitiva. Perugia e Civitanova, dominatrici rispettivamente contro Modena e Cisterna, sono le due compagini più forti del lotto e sono le naturali candidate alla conquista dello scudetto. Gli umbri sono al comando con appena un punto di vantaggio sui marchigiani, la lotta proseguirà a distanza anche in questo turno.

La Lube sarà impegnata sul campo di Ravenna, ritornata a giocare soltanto lo scorso weekend dopo un lungo stop per positività al Covid-19: gli ultimi Campioni d’Italia, trascinati come sempre da Yoandy Leal e Osmany Juantorena, partiranno con tutti i favori del pronostico al Pala De Andrè. I Block Devils dovranno invece replicare tra le mura amiche contro Piacenza, priva dell’infortunato Georg Grozer: il compito di Wilfredo Leon e compagni appare tutt’altro che impossibile, anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Alle spalle delle due corazzate sta andando in scena una bella lotta per il terzo posto: molto dipenderà dall’esito dell’attesissimo derby tra Milano e Monza (oggi pomeriggio), oltre che dallo scontro diretto tra Modena e Vibo Valentia (i Canarini sono reduci dal ko contro Perugia, i calabresi si stanno rendendo protagonisti di una stagione incredibile). Trento, dopo le tre vittorie in Champions League, ripartirà dalla trasferta contro Verona e punta a risalire la china anche in campionato, mentre lo scontro salvezza Padova-Cisterna completerà il programma.

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY 4-6 DICEMBRE:

VENERDÌ 4 DICEMBRE:

18.00 Allianz Milano vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

SABATO 5 DICEMBRE:

18.00 Consar Ravenna vs Cucine Lube Civitanova (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 6 DICEMBRE:

17.00 Sir Safety Conad Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 NBV Verona vs Itas Trentino (diretta tv su RaiSport)

18.00 Kioene Padova vs Top Volley Cisterna (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 Leo Shoes Modena vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli