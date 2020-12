Volley, Matteo e Paolo Ingrosso: “Delusi dalla realtà del beach, per questo ci siamo avvicinati all’indoor”

Nuovo appuntamento con Beach2U, il programma curato da Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo del beach volley. Ospiti ai microfoni della nostra redazione i gemelli Matteo e Paolo Ingrosso, che raccontano il loro percorso e le difficoltà dell’essere atleti in questo momento delicato: “Siamo in Toscana, e siamo qui per svolgere un programma di allenamento specifico. Non giocando a pallavolo in questo momento, dati i campionati fermi, abbiamo fatto la scelta di trovarci ad allenarci insieme. Essendo sportivi, abbiamo i classici ‘acciacchi’, i dolori alla spalla e alle ginocchia, quindi abbiamo cercato un po’ di prevenire prima di iniziare il campionato. Abbiamo deciso di fare un programma adatto per questo – dichiara Paolo -, vedremo come andranno le cose il prossimo anno“.

Il motivo dell’allontanamento (temporaneo) dai campi di sabbia pare risiedere in una delusione di base nei confronti del poco interesse per questa disciplina in un Paese come l’Italia: “Il beach volley è un pezzo importante della nostra vita – continua Paolo -, ma ci sono stati eventi che ci hanno portato a fare scelte, ad esempio l’operazione di Matteo ed il fatto che non avremmo più potuto fare cose insieme. E’ stata una scelta nostra tornare alla pallavolo, ma il nostro cuore sarà sempre per il beach volley. Onestamente siamo delusi dalla realtà italiana: questo sport potrebbe dare molto a tutti gli appassionati e far divertite la gente, ma in Italia c’è poco interesse“. Non manca il racconto della loro storia, gemelli brasiliani adottati a pochi mesi di vita, e dei loro obiettivi per il prossimo anno. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO E PAOLO INGROSSO





Foto: Mattia Martegani LPS