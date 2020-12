Volley, la Fipav va controcorrente e blocca gli allenamenti delle giovanili e della serie C

Così, a prima vista, sa tanto di decisione presa fuori tempo massimo e piuttosto difficile da capire e controversa. La Fipav, con una nota federale uscita da qualche minuto, ha deciso di interrompere tutti gli allenamenti delle squadre giovanili e dei campionati regionali di serie C almeno fino al 15 gennaio 2021 “in considerazione della situazione contingente del Paese”.

Lo stesso Paese, l’Italia, per il quale ieri l’Istituto Superiore di Sanità si è espresso in termini positivi nello sviluppo del contagio, con l’RT generale arrivato a fine novembre allo 0.91, con tutte le curve epidemiologiche su base settimanale in picchiata. Quindi i casi sono due: o la Fipav ha permesso alle società di allenarsi nel periodo in cui le curve erano tutte in forte salita (contagi, ricoveri e terapie intensive) sottoponendole ad un alto rischio di contagio, visto che, fino a ieri, sia le squadre giovanili a qualsiasi livello, sia le squadre di serie C, potevano svolgere gli allenamenti, oppure la Federazione è in possesso di dati su eventuali contagi avvenuti in palestra durante tali allenamenti (che sarebbe bene rendere pubblici) che hanno spinto a questa decisione, che arriva nel momento in cui si inizia a ragionare sulle possibili riaperture di altri luoghi al chiuso in cui si svolge l’attività agonistica.

Questo il testo della nota federale del 5 dicembre con cui si ferma fino al 15 gennaio prossimo tutta l’attività giovanile e di serie C del volley. Nessuna restrizione, invece, per allenamenti e partite di serie A e per gli allenamenti della serie B che si sta preparando all’inizio dei campionati, previsto per il week end del 23 e 24 gennaio. Questa decisione comporterà un ulteriore differimento (ma non è esclusa la cancellazione) dell’avvio dei campionati regionali: molte regioni si stavano organizzando per iniziare i loro campionati entro la fine di gennaio 2021:

“La Federazione Italiana Pallavolo, alla luce del DPCM del 3 dicembre che ammette esclusivamente “…gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale …” (lettera E), ha stabilito che da questo momento e fino al 15 gennaio potranno continuare esclusivamente le attività riguardanti i campionati nazionali di serie A – la cui organizzazione rimane di competenza delle Leghe – e i campionati di serie B che come noto cominceranno il week end del 23 e 24 gennaio.

Proprio in virtù di questo è ammessa di conseguenza l’attività di allenamento propedeutica alla partenza della serie B.

La serie C e tutti i campionati giovanili, compresa qualsiasi forma di allenamento ad esse collegate, sono sospesi.

Per quanto riguarda il beach volley è ammessa l’attività legata al campionato italiano per società che si terrà a gennaio.

La Federazione Italiana Pallavolo ha dovuto adottare con estremo rammarico questa ulteriore decisione resasi necessaria in considerazione della situazione contingente del Paese. Allo stesso modo la FIPAV, confidando nel senso di responsabilità dei propri tesserati e degli addetti ai lavori, tiene a ribadire, ancora una volta, che resta di fondamentale importanza l’adottare comportamenti di buon senso sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19; così come è di primaria importanza la tutela dei rappresentanti legali delle società.

Tutta la documentazione, come di consueto, è disponibile nella sezione Covid-19 della Guida Pratica. Nella home della stessa è presente anche un aggiornamento delle FAQ”

