Volley, Giba ha ricevuto un mandato di arresto. Controversie con Cristina Priv per il mantenimento dei figli

Gilberto de Godoy, da tutti conosciuto con lo pseudonimo Giba, ha ricevuto un mandato di arresto, emesso venerdì scorso in seguito alla decisione del settimo “Tribunale della Famiglia” dello stato di Paranà (in Brasile). Il celeberrimo pallavolista verdeoro, Campione Olimpico ad Atene 2004 e tre volte Campione del Mondo (2002, 2006, 2010), è stato citato dalla ex moglie Cristina Priv, ex pallavolista di origini rumene, per il mancato pagamento degli alimenti per il mantenimento dei due figli.

A riportare la notizia è stato Globo Esporte. Il giudice ha chiesto il pagamento completo di quasi 50.000 euro di arretrati. L’avvocato di Giba cerca da tre anni di ridurre l’importo dell’assegno concordato nel 2013 (1.600 euro al mese), sostenendo che l’ex schiacciatore ha nel frattempo subito una contrazione dei guadagni (secondo il legale la somma massima che Giba può sopportare è di 1.000 euro al mese).

Il quasi 44enne (compirà gli anni tra un paio di giorni) ha commentato la vicenda ai microfoni di Globo Esporte: “Sono stanco di tacere, sono sette anni che vengo accusato da lei, che parla alla stampa svelando l’ammontare economico delle cause legali che dovrebbero invece essere tenute segrete. Farlo è inaccettabile anche per i nostri figli. Se fossi un cattivo padre, come dice lei, pensa che i bambini mi chiamerebbero tutti i giorni? Guardate le mie foto con miei figli sui social“.

Foto: Lapresse