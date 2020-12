Volley femminile, Serie A1: Trento batte Cuneo e torna alla vittoria. Super Vittoria Piani e sesto posto

Trento ha battuto Cuneo per 3-0 (25-19; 25-23; 25-18) nel recupero della settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le dolomitiche si sono imposte tra le mura amiche e sono così tornate alla vittoria dopo aver accumulato cinque sconfitte negli ultimi cinque incontri disputati.

Successo importantissimo per le padrone di casa, che chiudono così il girone di andata con un eccellente sesto posto: si tratta di un risultato pregevole per una formazione neopromossa, partita benissimo ma poi un po’ calata a livello tecnico anche a causa di una sosta forzata per le positività al Covid-19. Le piemontesi, invece, sono al nono posto (a -4 da Trento), ma rischiano di essere scavalcate da Busto Arsizio e Bergamo (le lombarde sono a -2 e devono ancora recuperare degli incontri), dunque sono in piena lotta per evitare la retrocessione (+4 sull’ultimo posto occupato da Brescia).

Prestazione di lusso da parte dell’opposto Vittoria Piani, autrice di 22 punti (2 muri, 2 aces). Di rilievo anche le prove della schiacciatrice Sofia D’Odorico (12 punti, aces) e della centrale Silvia Fondriest (9), 8 marcature per il martello Giulia Melli e per la centrale Eleonora Furlan (4 muri). A Cuneo, in partita sostanzialmente soltanto nel secondo set grazie a una bella rimonta, non sono bastate Adelina Ungureanu (12) e Olga Strantzali (10).

Foto LM-LPS/Elisa Calabrese