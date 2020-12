Volley femminile, Serie A1: rinviati due recuperi. Scandicci annuncia positività al Covid-19

Sono state rinviate per una seconda volta due partite della Serie A1 di volley femminile. Scandicci-Chieri e Busto Arsizio-Chieri erano state rinviate a data da destinarsi nei mesi scorsi a causa di positività al Covid-19 ed erano state riprogrammate per questa settimana: martedì 8 dicembre per la contesa tra le lombarde e le piemontesi, sabato 12 dicembre l’impegno sempre della Reale Mutua Fenera contro le toscane. Scandicci, però, ha comunicato di aver riscontrato alcune positività al Coronavirus in seguito alla “bolla” di Champions League organizzata in casa, “bolla” a cui anche Busto Arsizio aveva preso parte. Inevitabile un nuovo rinvio di questi incontri.

