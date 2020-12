Volley femminile, Serie A1: Novara supera agevolmente Perugia. Bosetti scatenata

Novara ha vinto con un nettissimo 3-0 (25-18 25-21 25-12) la sfida sul campo di Perugia recupero della decima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di Stefano Lavarini dopo i successi in Champions League continuano a macinare gioco e punti anche in campionato. Prestazione stratosferica di Caterina Bosetti capace di mettere a referto ben 16 punti.

Le piemontesi partono subito forte grazie alla grande intesa tra Micha Hancock e le sue schiacciatrici Malwina Smarzek e Caterina Bosetti che vale il parziale già decisivo 7-1. Le ragazze di Lavarini hanno già messo praticamente un’ipoteca sul primo set e quindi si limitano a gestire senza troppi affanni il vantaggio con l’attacco vincente di Britt Herbots che vale il 13-7. Le umbre provano a reagire ma senza troppo successo (22-14). A Novara non resta che controllare prima di chiudere con un netto 25-18.

Loading...

Loading...

Perugia, memore di quanto accaduto in precedenza, inizia forte il secondo set e grazie all’attacco vincente di Serena Ortolani si porta avanti 5-3. Praticamente immediata la reazione delle piemontesi che alzano vertiginosamente le percentuali in difesa, ritrovando improvvisamente la verve delle sue bocche di fuoco che gli consentono di recuperare e allungare fino al 14-10. Questa volta le ragazze di Davide Mazzanti non cedono sotto i colpi delle avversarie e rialzano la testa con l’attacco della capitana Veronica Angeloni (14-13). Quando, però, Perugia sembra essere rientrata in corsa Novara accelera di nuovo ma questa volta è devastante: muro di Hancock e bomba di Bosetti che fissano il parziale sul 20-15. Alle piemontesi non resta che gestire con serenità prima di chiudere 25-20.

Il terzo set si decide nel giro di pochi minuti, quelli che servono alle ragazze di Lavarini di mettere a segno la striscia di 9-3 che indirizza parziale e partita. Le piemontesi continuano a giocare mentre le umbre sono uscite mentalmente dalla partita tanto da perdere 25-12. Un successo importante per Novara che si conferma in seconda posizione in solitaria.

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV