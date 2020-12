Volley femminile, Serie A1: domani i recuperi tra Perugia-Novara e Chieri-Bergamo

Il campionato di Serie A1 di volley femminile sta facendo i conti, così come accade in tutti gli altri sport, con la pandemia. Sono state molte le gare rinviate a causa di positività di atlete e componente dei vari staff. Domani, sabato 5 dicembre, si giocheranno i recuperi tra Perugia-Novara e Chieri-Bergamo rispettivamente della 10ma e 12ma giornata.

Le ragazze di Stefano Lavarini andranno a caccia di una vittoria molto importante in chiave classifica che potrebbe confermare la Igor Gorgonzola al secondo posto in solitaria alle spalle di una strepitosa Conegliano. Per le umbre la gara in programma domani alle ore 20.30 sarà fondamentale per allungare su Brescia, attualmente ultima in classifica con 8 punti, conquistando una posizione di classifica decisamente più tranquilla.

Novara sta vivendo un ottimo periodo di forma viene da un filotto di cinque successi consecutivi di cui tre in Champions League. Perugia dopo il pesante successo contro Firenze ha ceduto il passo, ma solo al tie-break, contro Busto Arsizio. Lavarini dovrebbe affidarsi al suo sestetto ideale con Micha Hancock pronta ad azionare le schiacciatrici Britt Herbots, Caterina Bosetti, Malwina Smarzek senza dimenticare la centrale azzurra Cristina Chirichella. Davide Mazzanti dal canto suo potrà contare sulla verve offensiva di Serena Ortolani, Helena Havelkova e Veronica Angeloni.

Chieri e Bergamo scenderanno in campo alle ore 17.30 in un match che si preannuncia equilibrato e molto spettacolare. Le piemontesi attualmente occupano il 5° posto in classifica con 18 punti mentre le lombarde sono più indietro con soli 10 punti. La squadra di Daniele Turino viene da due successi consecutivi e intende risalire la china dopo un periodo abbastanza complesso sfruttando le grandi potenzialità offensive di Sara Loda e Khalia Lanier. Per quanto concerne la compagine guidata da Giulio Cesare Bregoli intende dare continuità alla vittoria contro Trento affidandosi alle sue bocche di fuoco: Elena Perinelli e Kaja Grobelna.

Foto: LM-LPS/Lisa Guglielmi