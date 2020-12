Pallamano, Serie A 2020: Sassari batte Pressano nel recupero e continua la caccia al primo posto

Si stanno pian piano recuperando le tante partite della Serie A di pallamano maschile 2020 sospese per casi di covid, e tra i match recuperati spicca sicuramente quello tra Raimond Sassari e Pressano, vinto dai sardi, che ora guardano alla vetta della classifica, distante solamente un punto.

Sfida con pochi patemi per i padroni di casa, che allungano sull’11-4 grazie all’ex Riccardo Stabellini, con i trentini ancora arruginiti dal lungo periodo di riposo forzato, aggrappandosi alle reti dell’ala destra Adriano Di Maggio, ancora tra i più propositivi. Si va dunque all’intervallo sul punteggio di 16-7, con la ripresa che scorre senza troppe emozioni fino al 27-21 finale.

Il tabellino della partita:

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 18:30 Raimond Sassari – Pressano 27-21 Download PDF

La classifica aggiornata:

Conversano 20 (11 partite) Raimond Sassari 19 (11), Bolzano 17 (9), Ego Siena 13 (9), Cassano Magnago 12 (9), Alperia Merano 11 (11), Trieste 10 (10), Sparer Eppan 10 (12), Pressano 10 (8), Acqua&Sapone Junior Fasano 10 (11) Brixen 8 (10), Santarelli Cingoli 5 (10) Banca Popolare Fondi 4 (11), Teamnetwork Albatro 3 (12), Salumificio Riva Molteno 2 (10)

