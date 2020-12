Volley femminile, Serie A1: Conegliano supera con un netto 3-0 Busto Arsizio. Paola Egonu straripante

Conegliano stravince la sfida contro Busto Arsizio. Le ragazze di Daniele Santarelli hanno dimostrato una superiorità disarmante, imponendosi col punteggio di 25-16 25-16 28-26. Tanto per cambiare la trascinatrice delle venete è stata Paola Egonu capace di mettere a referto ben 22 punti.

Avvio di partita nel quale si mette in luce Miriam Sylla (13) che con un gran diagonale fissa il parziale sul l’8-4. Le ragazze di Marco Musso provano a reagire e grazie alla pipe di Alexa Gray (9) ritrovano la parità (10-10). L’Imoco ricomincia a spingere sull’acceleratore e con l’ace di Egonu seguito dalla pipe di Kimberly Hill (4) scavano un nuovo solco (15-10). Nella seconda parte del set le padrone di casa sono praticamente inarrestabili e con i due ace consecutivi di Sylla si portano sul 21-15. A questo punto alle ragazze di Santarelli non resta che controllare prima di chiudere sul 25-16.

Inizio di secondo set molto equilibrato fino a quando Bozana Butigan (5) non decide di prendersi la scena con due ace consecutivi che valgono l’8-5 in favore di Conegliano. In questo caso le lombarde non riescono a reagire con il delicatissimo pallonetto di Egonu che vale il 14-7. Entra in campo anche Lucille Gicquel (1) che sigla il 22-13 con un grande attacco da zona tre. La squadra di Santarelli gestisce bene il finale di set e vince 25-16 con il gran muro di Omoruyi (9).

Il terzo set parte sui binari dell’equilibrio con un gran primo tempo Jovana Stevanovic (9) che risponde all’attacco vincente di Butigan (7-7). Conegliano torna ad essere molto solida a muro prima con il monster block di Egonu seguito da quello di Sarah Fahr (13-8). L’azione offensiva di Egonu non accenna a calare di intensità, la giovane azzurra mette a segno ancora due ace che fissano il parziale sul 17-12. Nonostante il distacco e la superiorità palesata dall’Imoco, le ragazze di Musso trovano le energie per tornare in scia. L’attacco vincente di Gray seguito da due errori di Omoruyi portano il match sul 22-21. Egonu sistema le cose con il muro del 24-21 ma il diagonale di Stevanovic, il primo tempo out di Fahr e la free ball messa giù con eleganza da Piccinini (8) riportano il tutto in parità (24-24). Nonostante la rimonta subita Conegliano non perde la lucidità necessaria e con Sylla conquista il quinto match point che le venete sfruttano grazie all’attacco in rete di Gray.

Foto: LM-LPS/EttoreGriffoni