Volley femminile, Serie A1: Conegliano e Novara, botta e risposta. Sconfitte Brescia e Firenze

Oggi pomeriggio sono andate in scena due partite valide per la Serie A1 di volley femminile. Si è trattato degli ultimi anni di questo terribile anno solare. Conegliano ha sconfitto Brescia per 3-0 (25-22; 25-23; 25-17) in un incontro della 17ma giornata, ma le Campionesse d’Italia hanno dovuto faticare più del previsto contro il fanalino di coda. Le Pantere confermano comunque il facile pronostico della vigilia e ribadiscono la loro imbattibilità: 15 vittorie in altrettanti incontri disputati in campionato (a cui si aggiungono i 3 in Champions League e i 2 in Supercoppa), primo posto a punteggio pieno con 45 punti all’attivo.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli confermano così le otto lunghezze di vantaggio su Novara a parità di incontri disputati. Le padrone di casa hanno operato un ampio turnover, visto che sono rimaste in panchina le stelle Paola Egonu, Miriam Sylla, Robin De Kruijf. A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Lucille Gicquel (10), la centrale Sarah Fahr (14), l’attaccante Loveth Omoruyi (10) e Bozana Butigan (12). Alle ospiti non sono bastate Anna Nicoletti (16), Lea Cvetnic (9) e Jasper Marrit (8).

Novara ha invece sconfitto Firenze per 3-0 (29-27; 25-18; 25-18) e si conferma in seconda piazza, mentre le toscane sono none. Agevole affermazione in trasferta delle piemontesi, arrivata grazie alle prove di qualità fornite dalla schiacciatrice Britt Herbots (19 punti) e dall’opposto Malwina Smarzek (14), mentre alle padrone di casa non è bastata Sylvia Nwakalor (18).

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi