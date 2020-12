Volley femminile, calendario 26-27 dicembre Serie A1: orari, tv, programma, streaming Rai e LVF

Il 26 dicembre è da ormai una decina d’anni il giorno di festa dedicato alla pallavolo. Dopo le scorpacciate di Natale, si va tutti al palazzetto o ci si piazza davanti al televisore per gustarsi una carrellata di partite sotto l’Albero. Purtroppo non sarà così quest’anno: ovviamente l’emergenza sanitaria ha costretto alla chiusura dei palazzetti e anche in tv ci sarà ben poco da vedere.

Non sono previsti incontri maschili, per quanto riguarda la Serie A1 di volley femminile è prevista soltanto Chieri-Cuneo: incontro della 17ma giornata in programma sabato 26 dicembre alle ore 17.00, in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay.

E gli altri incontri? Tra le varie cancellazioni a causa delle positività al Covid-19, ne restano in programma soltanto altri due: Bergamo-Trento di domenica 27 dicembre (ore 17.00), Conegliano-Brescia di martedì 29 dicembre (ore 18.00). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto tv/streaming della 17ma giornata in Serie A1 prevista per il 26-29 dicembre.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY 26-29 DICEMBRE: PROGRAMMA, ORARI, PALINSESTO

SABATO 26 DICEMBRE:

17.00 Reale Mutua Fenera Chieri vs Bosca San Bernardo Cuneo (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

DOMENICA 27 DICEMBRE:

17.00 Zanetti Bergamo vs Delta Despar Trentino (diretta streaming su LVF)

MARTEDÌ 29 DICEMBRE:

18.00 Imoco Volley Conegliano vs Banca Valsabbina Millenium Brescia (diretta streaming su LVF)

Foto LM-LPS/Giancarlo Dalla Riva