Volley, Coppa Italia 2021: Final Four a Bologna, appuntamento a fine gennaio. Civitanova difende il titolo

La Final Four della Coppa Italia 2021 di volley maschile andrà in scena a Bologna. Sarà l’Unipol Arena del capoluogo emiliano a ospitare l’evento nel weekend del 30-31 gennaio. Si riparte da dove tutto era finito: il 22-23 febbraio 2020 fu sempre questo palazzetto a fare da cornice agli atti conclusivi della competizione, praticamente alla vigilia dello stop totale dovuto all’emergenza sanitaria. Non ci potrà essere il pubblico sugli spalti, ma le due semifinali e la finale saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport.

Al momento non si conosce ancora il tabellone del torneo. Civitanova, Modena, Perugia, Trento, Monza, Milano, Padova, Ravenna sono qualificate ai quarti di finale (27 gennaio in gara secca), ma gli accoppiamenti verranno definiti soltanto al termine del girone d’andata del campionato (il 6 gennaio dovebbero disputarsi gli ultimi recuperi). Civitanova cercherà di difendere il titolo conquistando battendo Perugia al tie-break. Per il terzo anno consecutivo la Final Four della Coppa Italia va in scena a Bologna, la quarta in assoluto contando anche l’esordio del 2017.

Foto LM-LPS/Daniele Ricci