Volley, calendario 26-27 dicembre Superlega: orari, tv, programma, streaming Rai ed Eleven Sports

La pallavolo è stata il primo sport a scendere in campo a Santo Stefano in Italia. Da ormai una decina d’anni il 26 dicembre rappresenta un consueto appuntamento per tutti gli appassionati di volley, i quali possono gustarsi una scorpacciata di eventi nel giorno di festa che segue il Natale. Ovviamente quest’anno non ci potrà essere il pubblico nei palazzetti, ma non ci saranno spettatori nemmeno davanti al televisore.

La SuperLega ha infatti deciso di non giocare sabato 26 dicembre 2020: il massimo campionato italiano di volley maschile non sarà protagonista a Santo Stefano. La 16ma giornata andrà in scena tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre. In un anno così particolare si è deciso di non togliere questo giorno di festa a tutti gli addetti ai lavori e di giocare in una normale giornata di domenica, come accade durante il resto dell’anno.

Il piatto è molto appetitoso. Perugia incrocerà Cisterna. Assolutamente da non perdere il big-match tra Modena e Trento (sarà la diretta tv su RaiSport). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto tv/streaming della 16ma giornata di SuperLega prevista per il 27-28 dicembre.

CALENDARIO SUPERLEGA 27-28 DICEMBRE: PROGRAMMA, ORARI, PALINSESTO

DOMENICA 27 DICEMBRE:

19.15 Leo Shoes Modena vs Itas Trentino (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

19.30 Top Volley Cisterna vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Eleven Sports)

LUNEDÌ 28 DICEMBRE:

18.00 NBV Verona vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

Foto LM-LPS/Daniele Ricci