Per Virtus Bologna e Olimpia Milano, proprio alla fine dell’anno, è giunto il momento dello scontro diretto: si torna alla Segafredo Arena, per replicare (con tanti protagonisti diversi) quanto accaduto un anno fa, visto che il match di ritorno non si è mai giocato per lo stop al campionato.

Un antipasto l’ha dato la Supercoppa Italiana, in cui Gigi Datome è risultato decisivo nell’ultimo quarto della finale, ma un elemento sarà diverso, e si chiama Marco Belinelli. La guardia di San Giovanni in Persiceto, di ritorno dopo 13 anni dalla NBA, farà con ogni probabilità il suo esordio domani, e proprio nella sfida che, secondo molti, potrebbe diventare la finale scudetto. Situazioni diverse nella loro diversità in Italia e in Europa: Milano è prima in Serie A e nelle prime otto in Eurolega, la Virtus è terza in Serie A e ha vinto il girone di stagione regolare di EuroCup con record di 10-0.

Il match tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, valido per la 13a giornata della Serie A 2020-2021, si terrà domani alle ore 17:15. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO, SERIE A 2020-2021: PROGRAMMA

DOMENICA 27 DICEMBRE

Ore 17:15 Virtus Segafredo Bologna-Olimpia A|X Armani Exchange Milano

VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO, SERIE A 2020-2021: STREAMING

DIRETTA TV – Rai2

DIRETTA STREAMING – RaiPlay ed Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

