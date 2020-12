Virtus Bologna-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, streaming, programma Serie A basket

Il grande ritorno in Italia di Marco Belinelli è il tema principale della sfida di alta classifica tra Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari, match chiave del decimo turno di una Serie A che va a riaccogliere uno dei grandi nomi che ha lanciato verso l’élite mondiale.

Una sfida, quella tra Bologna e Sassari, che mette di fronte buona parte del meglio che può offrire oggi la pallacanestro italiana: da una parte, oltre a Belinelli, il talento di Milos Teodosic, la prestanza dei lunghi bianconeri e il valido backcourt nel quale tornerà Awudu Abas, dall’altra l’ordine di Marco Spissu, le meraviglie tecniche di Miro Bilan e le infinite risorse cui può attingere Gianmarco Pozzecco. Paradossalmente, fino a oggi il parquet amico è stato il grande punto debole delle V nere, sconfitte per tre volte alla Segafredo Arena; la Dinamo, invece, ha già all’attivo due successi lontano dalle mura amiche, a Pesaro e a Roma.

Il match tra Virtus Bologna e Dinamo Sassari comincerà questo pomeriggio alle ore 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VIRTUS BOLOGNA-DINAMO SASSARI, SERIE A 2020-2021: PROGRAMMA

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 16:00 Virtus Segafredo Bologna-Banco di Sardegna Sassari

VIRTUS ROMA-DINAMO SASSARI, SERIE A 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport

DIRETTA STREAMING – RaiPlay ed Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo