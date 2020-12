Vincenzo Nibali lavora già in palestra. Le date del ritiro invernale e dove si svolgerà

Vincenzo Nibali si è lasciato alle spalle un 2020 deludente in termini di risultati. Lo Squalo non è mai stato competitivo come sperava, al Giro d’Italia non è mai stato protagonista e si è dovuto accontentare di un insoddisfacente settimo posto in classifica generale. Il siciliano ha indubbiamente pagato la particolare situazione globale e il calendario rivoluzionato a causa dell’emergenza sanitaria, non ha potuto mettere troppe gare nelle gambe e così non si è presentato a puntino per l’appuntamento più importante dell’anno. L’alfiere della Trek Segafredo non demorde ed è estremamente fiducioso in vista della prossima stagione, ha compiuto 36 anni un mesetto fa ma ha la voglia di un ragazzino e scalpita per tornare in strada.

Vincenzo Nibali deve ancora comunicare quale sarà il suo programma di gare per il 2021 (sulla carta dovrebbe puntare sulle Olimpiadi e rimettersi in gioco alla Corsa Rosa, anche se non sarebbero escluse le Classiche di primavera). Nel frattempo, però, il due volte vincitore del Giro d’Italia si è già rimesso al lavoro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo Squalo non è mai stato costante nel lavoro in palestra come in questo periodo. Il vincitore del Tour de France 2014 si appoggia al Rehability di Lugano, un centro di fisioterapia e medicina sportiva. La rosea svela anche la scheda del ciclista italiano: tre appuntamenti alla settimana, due giorni con un circuito su resistenza e forza massima e un giorno a corpo libero (forza esplosiva). Vincenzo Nibali ha anche effettuato i primi test sulle strade innevate del Canton Ticino, sempre seguito dall’allenatore Paolo Slongo.

Il primo ritiro sarà dal 9 al 25 gennaio, al Denia Marriott La Sella (nei pressi di Alicante, in Spagna). La Trek-Segafredo si riunirà con uomini e donne (nella squadra femminile figurano tra le altre anche Elisa Longo Borghini e Letizia Paternoster). In terra iberrica ci sarà anche il 19enne laziale Antonio Tiberi, iridato juniores a cronometro nel 2019 e grande pupillo di Vincenzo Nibali, ormai pronto per passare tra i professionisti. Lo Squalo è ormai pronto per una nuova avventura, va precisato che il 2021 sarà il suo ultimo anno di contratto con la squadra statunitense. Cosa farà nel 2022? Arriverà un rinnovo con la Trek-Segafredo, si concretizzerà la chiacchierata trattativa con la Ineos Grenadiers oppure appenderà la bicicletta al chiodo?

Foto: Lapresse