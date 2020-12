VIDEO Sparta Praga-Milan 0-1: highlights, gol e sintesi. Hauge regala il primo posto nel girone di Europa League

Il Milan ha chiuso in bellezza la fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I rossoneri hanno sconfitto lo Sparta Praga per 1-0, imponendosi sul campo dei cechi e concludendo così il gruppo H con 13 punti all’arrivo. I ragazzi di Stefano Pioli hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno regolato un avversario comunque scomodo tra le mura amiche, raccogliendo la quarta affermazione nella seconda competizione europea, anche se la qualificazione ai sedicesimi di finale era già in cassaforte.

A decidere la contesa è stato un gol dello scatenato Jens Hauge al 23‘: l’attaccante ha preso palla sulla sinistra, ha saltato un uomo, è entrato in area e ha piazzato un bellissimo rasoterra a incrociare. Un’azione meravigliosa che ha permesso alla capolista della Serie A di trionfare e di lanciarsi con grande ottimismo verso la fase a eliminazione diretta di questo torneo, dove potrà sicuramente dire la sua. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Sparta Praga-Milan 0-1, match valido per la fase a gironi dell’Europa League.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS SPARTA PRAGA-MILAN 0-1:

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse