VIDEO Sebastian Vettel canta “Azzurro” sulla Ferrari e cambia tutte le parole! La dedica a Maranello

Sebastian Vettel ha concluso la sua carriera con la Ferrari. Dopo sei anni di onorata militanza, 14 Gran Premi vinti e un paio di assalti sfumati al Mondiale, il tedesco saluta la Scuderia di Maranello. Si chiude un’era molto intensa e appassionante, fatta di grande amore, iniziata come un sogno ma poi conclusa in maniera triste e con un ultimo anno tribolato condito da pessimi risultati. Il quattro volte Campione del Mondo ha sempre avuto delle apprezzate doti canore, in passato avevo intonato “L’Italiano” di Toto Cotugno e oggi ha voluto chiudere in bellezze la sua parentesi in Rosso.

Sebastian Vettel, al termine del GP di Abu Dhabi concluso al 14mo posto (doppiato da Max Verstappen), ha ringraziato tutti i suoi uomini e poi si è prodigato in un pezzo che diventerà un autentico tormentone. Il teutonico ha infatti utilizzato la melodia della celeberrima “Azzurro” di Adriano Celentano e ha cambiato tutte le parole, realizzando un testo dedicato al Cavallino Rampante. Di seguito il VIDEO di Sebastian Vettel che canta sulle note di “Azzurro” e cambia tutte le parole.

VIDEO SEBASTIAN VETTEL CANTA SULLA FERRARI:

Foto: Lapresse