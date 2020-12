VIDEO, l’ultimo GP di Vettel con la Ferrari: dagli applausi alla canzone di Celentano

Si è conclusa oggi con un modesto 14° posto nel GP di Abu Dhabi 2020 l’avventura di Sebastian Vettel in Ferrari. Il tedesco, pronto ad affrontare un nuovo percorso in Aston Martin dal 2021, ha raccolto complessivamente 14 vittorie, 55 podi e 12 pole position su 118 gare disputate con la Scuderia di Maranello. Il quattro volte campione iridato non è riuscito a coronare il sogno di riportare il titolo in Italia, portando comunque a casa dei risultati importanti e lottando per tre quarti di stagione con Lewis Hamilton nel 2017 e nel 2018. Di seguito il VIDEO con il riepilogo dell’ultima giornata in rosso di Sebastian Vettel:

VIDEO ULTIMO GP DI SEBASTIAN VETTEL CON LA FERRARI:





Foto: Lapresse