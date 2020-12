VIDEO Milan-Celtic 4-2, Highlights, gol e sintesi: micidiale rimonta dei rossoneri, pass per i sedicesimi di Europa League

Il Milan ha sconfitto il Celtic Glasgow per 4-2 e si è qualificato ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I rossoneri si sono imposti a San Siro grazie a una poderosa rimonta: sotto 0-2 dopo 14 minuti, i padroni di casa si sono rimboccati le maniche e sono riusciti a conquistare un successo fondamentale, che vale così il prosieguo dell’avventura nella seconda competizione continentale per importanza.

Dopo il micidiale uno-due degli scozzesi firmato da Rogic ed Edouard, ma con grandissimo cuore sono riusciti a ribaltare il risultato: pareggio rapidissimo nel volgere di due minuti nel cuore del primo tempo per mano di Calhanoglu e Castillejo, poi il sigillo definitivo in avvio di secondo tempo con una cavalcata di un grandioso Hauge. Nel finale è arrivato anche il sigillo di Diaz. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Milan-Celtic Glasgow 4-2.

