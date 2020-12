VIDEO Mick Schumacher debutta in F1 con la Haas: “Sono contento del mio venerdì”

Mick Schumacher ha fatto il suo debutto in F1. Oggi il fresco Campione della F2 è salito al volante della Haas e ha preso parte alle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il tedesco ha così preso le misure alla monoposto che guiderà da titolare il prossimo anno e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni del Circus, affermando di esserre soddisfatto per questo venerdì. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Mick Schumacher.

Foto: Lapresse