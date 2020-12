La terza giornata di gara delle America’s Cup World Series 2020 è andata in archivio in quel di Auckland con lo svolgimento delle ultime quattro regate di Round Robin che hanno definito la classifica finale di questa fase e soprattutto gli accoppiamenti in vista della Christmas Race di domani. I padroni di casa di Emirates Team New Zealand hanno chiuso il doppio Round Robin in prima posizione (5/1), perciò se la vedranno contro i britannici di Team Ineos UK(quarti con nessuna vittoria), mentre nella seconda semifinale si sfideranno American Magic (4/2) e Luna Rossa Prada Pirelli (3/3). L’equipaggio britannico di Team Ineos UK, guidato dal leggendario Sir Ben Ainslie, si è confermato in grandissima difficoltà facendo molta fatica a rimanere sui foil e non riuscendo a tagliare il traguardo entro i 5 minuti di ritardo sia contro Luna Rossa (nel primo match di giornata) sia contro American Magic (nella terza regata odierna).

Grandissimo equilibrio fino in fondo invece nell’ultima (e decisiva) regata di queste World Series, con Luna Rossa che si è dimostrata all’altezza della situazione in condizioni meteo davvero molto complicate (8-10 nodi, con buchi e salti di vento a farla da padroni sul campo B). La barca italiana è partita forte, raggiungendo il primo gate con 32″ di vantaggio su New Zealand, ma il lato di poppa ha rimescolato le carte consentendo al Defender di portarsi saldamente al comando in vista dell’ultimo giro. Francesco Bruni e James Spithill (i timonieri di Luna Rossa) hanno poi messo sotto pressione Peter Burling, riducendo il gap e sfiorando addirittura il sorpasso in un paio di occasioni, dovendosi però arrendere con soli 16″ di ritardo all’arrivo. Segnali di competitività comunque molto incoraggianti in ottica Coppa America.

Di seguito il video del day-3 ad Auckland:

VIDEO AMERICA’S CUP WORLD SERIES 2020: LUNA ROSSA E IL SUCCESSO CONTRO INEOS

Foto: Luna Rossa Press