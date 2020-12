VIDEO Kubrat Pulev attacca Anthony Joshua alla cerimonia del peso! Il Campione del Mondo è più pesante di mezzo kg

Doveva essere una cerimonia del peso estremamente sobria, stando a quanto era successo nella conferenza stampa di ieri, e invece sono volati gli stracci tra Anthony Joshua e Kubret Pulev alla vigilia del match di boxe più importante dell’anno. Ieri il bulgaro aveva detto che rispettava il britannico, oggi invece sembra avere cambiato versione e ha inveito contro il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi: “Domani ti batto, ti distruggo. Lo sai che sono migliore di te e te lo farò vedere“. Queste le parole (in tono edulcorato) che il ribattezzato Cobra ha rivolto al detentore delle quattro cinture, il quale ha cercato di non scomporsi: “Cosa fai domani? Prova a mancarmi di rispetto e vedrai“.

Non è finita qui perché, oltre agli accesi toni verbali, Pulev ha provato a dare un paio di colpi all’avversario, ma la sicurezza ha prontamente diviso i due contendenti. Insomma fuoco e fiamme in vista della contesa che andrà in scena sabato 12 dicembre (attorno alle ore 23.00-00.00 italiane) sul ring della SSE Arena di Londra. A fare da contorno a questo siparietto, tipico dei match di pugilato ma che non è mai stato nelle corde di Joshua (oggi decisamente provocato dallo sfidante), è andata in scena la cerimonia del peso. La bilancia ha espresso il proprio verdetto, con entrambi i pugili abbondantemente sopra quota 100 kg e in una quasi sostanziale parità in termini di peso.

Anthony Joshua ha fatto registrare 240,8 libbre (l’equivalente di 109,23 kg), Kubrat Pulev si è invece fermato a 239,7 libbre (ovvero 108,73 kg). Il britannico pesa dunque mezzo chilo esatto in più rispetto al suo contendente e ha fermato la lancetta a 1,8 kg in più rispetto al suo ultimo combattimento (7 novembre 2019, quando si riprese le cinture contro Andy Ruiz).

VIDEO CERIMONIA DEL PESO, BATTIBECCO JOSHUA-PULEV:

