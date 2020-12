Boxe, Kubrat Pulev: “Voglio diventare Campione del Mondo. Rispetto Joshua, ma posso batterlo”

Kubrat Pulev affonterà Anthony Joshua per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il bulgaro salirà sul ring della SSE Arena di Londra sabato 12 dicembre (attorno alle ore 23.00-00.00 italiane) e avrà una ghiottissima occasione: il ribattezzato Cobra proverà a sfilare le quattro cinture detenute dal britannico e a salire sul tetto del Pianeta per la prima volta in carriera. Il 39enne ha già avuto un’occasione iridata nel corso della sua carriera, ma nel 2014 si dovette arrendere a Wladimir Klitschko nella contesa per il titolo iridato IBF (sua unica sconfitta in carriera).

Il nativo di Sofia avrebbe dovuto affrontare Joshua nel 2017, ma un infortunio gli impedì di salire sul ring e così sfumò la sua chance. Quella di sabato nella capitale britannica è davvero l’occasione della vita per Kubrat Pulev, il quale è apparso molto motivato nella conferenza stampa della vigilia: “Ho tutte le carte in regola e sono pronto. Ho rispetto per Joshua, è il Campione del Mondo ed è stato Campione Olimpico. Lui è un ottimo pugile, ma io sono pronto. Ho tutto per diventare Campione e voglio vincere. Sto aspettando questo momento dal 2017, avevo avuto un infortunio e non ho potuto combattere, ma ora sono felice e sono pronto per vincere. Non ho più 22 anni e non ho tempo da perdere“. Il bulgaro, già Campione d’Europa, partirà sfavorito ma ha i mezzi per poter seriamente impensierire il padrone di casa.

