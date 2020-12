VIDEO Juventus-Fiorentina 0-3, Highlights, gol e sintesi: Vlahovic e Caceres stendono i bianconeri! Prima sconfitta per CR7 e compagni

La Fiorentina ha firmato l’impresa nell’anticipo serale della 14ma giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. I Viola hanno sconfitto la Juventus con un perentorio 3-0 all’Allianz Stadium di Torino e hanno così inflitto la prima sconfitta stagionale in campionato ai bianconeri. Bruttissima battuta d’arresto per i Campioni d’Italia, crollatI sotto i colpi della strepitosa formazione guidata da Cesare Prandelli, oggi capace di giocare ben al di sopra delle attese e di imporsi in una delle partite più sentita da parte della società toscana.

La Juventus crolla e ora è lontana sette punti dalla capolista Milan, a parità di incontri disputati. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 3′ grazie a Vlahovic, bravo a partire sul filo del fuorigioco e a concretizzare l’assist di Ribery con un bel tocco sotto di sinistro. La Juventus ha provato a reagire, ma al 18′ è rimasta in dieci per l’espulsione di Cuadrado: il colombiano ha colpito duramente Castrovilli, inizialmente è stato ammonito, ma poi una successiva revisione del Var ha optato per il rosso diretto.

I bianconeri sono visibilmente frastornati , anche se al 57′ Cristiano Ronaldo riesce a trovare la via del gol (ma in fuorigioco) e al 60′ l’ex Chiesa spreca una ghiotta occasione. La Fiorentina non perdona e la chiude con un micidiale uno-due nel quarto d’ora finale: autogol di Alex Sandro al 76′ (intervento a vuoto di Bonucci, il pallone sbatte addosso al brasiliano e finisce in porta), all’81mo minuto Biraghi stampa un cross basso per Caceres, bravo a spingere in porta per il 3-0. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Juventus-Fiorentina 0-3.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-FIORENTINA 0-3:

GOL VLAHOVIC (0-1):

AUTOGOL ALEX SANDRO (0-2):