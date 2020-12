VIDEO Juventus-Dinamo Kiev 3-0, Highlights, gol e sintesi: Chiesa, Cristiano Ronaldo e Morata lanciano i bianconeri

La Juventus ha sconfitto la Dinamo Kiev per 3-0 nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. I bianconeri si sono imposti senza particolari problemi all’Allianz Stadium di Torino e restano in corsa per il primo posto nel girone, anche se per riuscire nella missione bisognerà sconfiggere il Barcellona con tre gol di scarto (o due dal 3-1 in su) al Camp Nou. I Campioni d’Italia, già qualificati agli ottavi di finale della massima competizione europea, non hanno avuto particolari problemi contro la compagine ucraina.

Al 21′ è Federico Chiesa a sbloccare la partita con un bel colpo di testa su cross dalla sinistra di Alex Sandro, al 57′ Cristiano Ronaldo chiude i conti con un facilissimo gol da un passo (percussione di Chiesa sulla destra, Alvaro Morata tocca a tu per tu col portiere, il pallone viaggia verso la linea di porta e il portoghese insacca). Al 66′ altra bella giocata di Chiesa, che serve Morata in mezzo all’area e lo spagnolo non può sbagliare. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Juventus-Dinamo Kiev.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-DINAMO KIEV:

GOL FEDERICO CHIESA (1-0):

GOL CRISTIANO RONALDO (2-0):

GOL ALVARO MORATA (3-0):

Foto: Lapresse