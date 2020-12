VIDEO F1, Sebastian Vettel chiude con la Ferrari: il sogno infranto del tedesco

Sebastian Vettel ha concluso i suoi sei anni in Ferrari con un 13° posto del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2020 di F1, e l’ha fatto tributando al proprio team una rievocazione personale di “Azzurro” di Adriano Celentano via-radio, poco dopo il traguardo.

C’è del dispiacere in Seb perché questa avventura era iniziata come un sogno, ma è terminata con la tristezza di un biennio finale con pochi lampi e tanti problemi. La storia col Cavallino Rampante iniziava il 20 novembre 2014 quando la scuderia di Maranello decise di ingaggiare il quattro volte campione del mondo dopo i titoli vinti nel 2010, 2011, 2012 e 2013 con la casa austriaca, facendo coppia con il finlandese Kimi Raikkonen. Nel secondo GP della sua prima stagione (2015) arrivava il primo centro in Malesia e la festa era grande. Seb nei suoi 116 GP disputati con la Rossa vincerà in 14 occasioni (terzo vincitore all-time della storia del Cavallino), centrando 12 pole-position. Una storia che ha vissuto tra gioie e dolori, tra momenti di esaltazione e altri deprimenti. Purtroppo per lui si è tramutato il fallimento dell’iride mancato come Alain Prost e Fernando Alonso (altri campioni del mondo senza corona a Maranello). Di seguito il video:

VIDEO SEBASTIAN VETTEL, IL SOGNO INFRANTO CON LA FERRARI







Foto: LaPresse