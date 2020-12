F1, Vettel e Leclerc si scambiano i caschi con dediche. Il tedesco a Charles: “Sei il maggior talento che ho incontrato”

Signore e signori, sipario. La stagione di F1 va in archivio e già aver portato a termine 17 gare, vista la sgradita presenza del Covid-19, ha quasi i connotati del miracolo. Il campionato del mondo è stato dominato dalla Mercedes, capace di aggiudicarsi il settimo iride consecutivo, forte di un Lewis Hamilton anch’egli sul tetto del mondo per la settima volta, eguagliando un certo Michael Schumacher.

Per la Ferrari un’annata deludente, frutto di una macchina sbagliata e mai performante. Difficile per i due piloti Charles Leclerc e Sebastian Vettel ambire a posizioni di vertice, in condizioni tecniche di tale inferiorità. Un 2020, però, che è stato anche l’ultimo anno di Seb in Ferrari, vista l’interruzione del rapporto con la Rossa. Le intenzioni della scuderia di Maranello sono state quelle di puntare su una nuova coppia formata da Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz. Seb, dunque, non è riuscito a realizzare il sogno di diventare campione del mondo con la Ferrari, sperando di avere nuove soddisfazioni in Aston Martin nel 2021.

Tuttavia, nell’ultimo atto, i due piloti, che in pista nella loro convivenza se le sono date, hanno manifestato reciproco rispetto per quanto fatto. Charles, infatti, con un casco speciale ha voluto tributare al suo compagno di squadra il loro lavoro insieme, da cui ha saputo maturare molto come pilota. Su Instagram il monegasco ha scritto: “Ho imparato da te come persona e come pilota in questi ultimi due anni. Grazie per avermi spinto a migliorare sempre, è stato un onore essere tuo compagno di squadra, e ti auguro sinceramente il meglio. Sei un Top Driver e Top Man“. Nello scambio dei caschi, Seb ha riservato parole altrettanto belle per Leclerc: “Per Charles, sei il pilota di maggior talento che ho incontrato in 15 anni di F1. Non sprecarlo. Qualunque cosa tu faccia sii felice e sorridi. Grazie di tutto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc)

E così, un rapporto in alcune circostanze tempestoso si conclude col sorriso. Il team di Maranello, in questo contesto, ha voluto omaggiare Vettel con una coppa celebrativa, un po’ in stile Champions League, riunendo tutti i ragazzi della squadra.

Foto: LaPresse