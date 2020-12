VIDEO F1, Lewis Hamilton: “Felice di essere tornato dopo il Covid-19”

Lewis Hamilton chiude un venerdì importante a Yas Marina. Il britannico, costretto a stare lontano dalla pista per la positività al Covid-19 a Sakhir, è riuscito a rientrare in tempo per quest’ultima apparizione iridata nel Gran Premio di Abu Dhabi, probabilmente sfruttando una deroga in termini di tempi rispetto ai tamponi da fare per entrare nel paddock e poter guidare. Messa alle spalle la problematica Coronavirus, Lewis in questo day-1 a Yas Marina si è dedicato al lavoro di messa a punto della propria monoposto. Non è stato un lavoro facile per lui. Il britannico, infatti, ha dovuto riprendere un po’ il ritmo e settare la monoposto sulla base delle proprie esigenze, dopo che la macchina era stata un po’ modificata per consentire a George Russell di essere più a proprio agio. Andiamo ad ascoltare le sue parole rilasciate a Sky Sport.

Foto: Lapresse