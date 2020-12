VIDEO F1, GP Sakhir 2020: la gioia al traguardo di Sergio Perez

Sergio Perez (Racing Point) vince il Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1. La seconda prova della massima formula all’interno del Bahrain International Circuit ci ha regalato moltissime emozioni dal primo all’ultimo passaggio.

Il messicano, protagonista di un contatto nelle prime concitate fasi di gara in curva 4, ha siglato l’evento davanti al francese Estenban Ocon (Renault) ed alla Racing Point del canadese Lance Stroll.

Loading...

Loading...

Per la prima volta in carriera Perez sale sul gradino sul podio in quella che potrebbe essere l’ultima stagione nella massima formula. Ricordiamo infatti che il vincitore della competizione odierna cerca un sedile per il 2021, annata in cui verrà sostituito dal tedesco Sebastian Vettel (Ferrari).

VIDEO F1: LA GIOIA DI SERGIO PEREZ





LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:LaPresse