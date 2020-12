VIDEO Biathlon, Dale vince la sprint di Hochfilzen: highlights e sintesi. Attardati gli italiani

Johannes Dale ha vinto la sprint maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Il norvegese si è imposto in terra austriaca grazie a una prova priva di errori e ha così prreceduto due francesi, ovvero Quentin Fillon Maillt (attardato di 17.1 senza errori) e Claude (a 29 secondi, con un errore). Il norvegese Johannes Boe ha concluso in quarta piazza e si conferma in testa alla classifica generale. Prova sottotono degli azzurri a causa di qualche errore di troppo al poligono: Thomas Bormolini 37mo, Dominik Windisch 48mo, Lukas Hofer 50mo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della sprint maschile di Hochfilzen.

VIDEO HIGHLIGHTS SPRINT MASCHILE HOCHFILZEN:

It’s a day for maiden victories – Johannes Dale takes the Hochfilzen sprint! 🥳 🥇 Johannes Dale @NSSF_Biathlon🇳🇴

🥈 @quentinfillon @FedFranceSki 🇫🇷

🥉 @fabien_claude1 @FedFranceSki 🇫🇷 Watch all the action from Hochfilzen live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/286lm0mBhl — IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2020

Foto: Lapresse