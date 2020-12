Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020-2021: Johannes Boe in testa, +38 su Samuelsson

Johannes Boe si conferma in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon al termine della sprint maschile di Hochfilzen. Il norvegese ha concluso al quarto posto, attardato di 41.2 dal connazionale Dale, e conserva così il pettorale giallo con 38 punti di vantaggio sullo svedese Sebastian Samuelsson. Di seguito la classifica della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon maschile.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2020-2021:

1. Johannes Boe (Norvegia) 253

2. Sebastian Samuelsson (Svezia) 215

3. Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 177

4. Quentin Fillon Maillet (Francia) 177

5. Johannes Dale (Norvegia)

6. Tarjei Boe (Norvegia) 174

7. Jakov Fak (Slovenia) 165

8. Erik Lesser (Germania) 158

9. Fabien Claude (Francia) 148

10. Vetle Christiansen (Norvegia) 144

