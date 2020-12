VIDEO Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2020: la staffetta femminile dell’Italia sfiora il podio ed è quinta!

Nella staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di biathlon andata in scena ad Hochfilzen, in Austria, il quartetto azzurro, con le atlete in gara che erano le stesse viste all’opera nella staffetta di Kontiolahti, ovvero Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo, schierate in quest’ordine, si è comportato davvero bene, chiudendo al quinto posto e lottando fino alla fine per il podio. Ottima la precisione al poligono delle azzurre: Irene Lardschneider fa 10/10, mentre tutte le altre italiane utilizzano soltanto una ricarica a testa. Il quinto posto arriva a 37″1 dalla Norvegia (Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eeckhoff, Marte Olsbu Roeiseland), che vince nettamente.

GLI HIGHLIGHTS DELLA STAFFETTA FEMMINILE

Foto: LaPresse