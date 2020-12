Verona-Inter oggi: orario, probabili formazioni, tv, programma, streaming

La Serie A di calcio 2020 è giunta al suo turno numero 14, l’ultimo dell’anno, che vedrà l’Inter continuare la propria rincorsa al Milan, affrontando questa volta in trasferta l’Hellas Verona, ostacolo non semplice per conquistare la settima vittoria consecutiva.

Il match si svolgerà dunque quest’oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, a partire dalle ore 20.45, presso lo Stadio Bentegodi della città veneta, e sarà trasmessa in diretta esclusiva televisiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, numero 202, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv.

Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming:

Serie A calcio 2020

Mercoledì 23 dicembre 2020

Ore 20.45 Verona-Inter

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta tv: Sky Sport Serie A

Le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

Foto: LaPresse