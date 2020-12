Tyson Fury attacca Anthony Joshua: “Ti metto ko in 3 round! Sono pronto per la sfida”. Mondiale in vista…

Anthony Joshua ha invocato Tyson Fury subito dopo aver sconfitto Kubrat Pulev per ko nel corso della nona ripresa. Il britannico si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi sul ring della SSE Arena di Londra e ora è lanciatissimo verso il possibile confronto col suo connazionale, iridato per la sigla WBC. I due pugili riusciranno a mettersi d’accordo per dare vita all’incontro più atteso dell’ultimo ventennio? Si riuscirà ad avere un unico e indiscusso Campione del Mondo della categoria regina? Spetterà ai due manager lavorare nelle prossime settimane per trovare l’intesa (anche economica) e mettere in scena un vero e proprio evento sportivo.

Anthony Joshua ha detto che è pronto a combattere contro chiunque, il suo manager Eddie Hearn ha detto che già da domani lavorerà per l’incontro con Tyson Fury e quest’ultimo non si è fatto attendere. Il ribattezzato Gypsy King ha preso subito in mano il suo cellulare dopo aver visto la contesa del rivale davanti al televisore (non si è presentato nel palazzetto della capitale, nonostante fosse stato invitato) e ha puntato il dito contro AJ, senza nascondersi troppo e senza mezzi termini: “Io voglio quel combattimento. Lo mando al tappeto nel giro di tre round. Non vedo l’ora di mandarlo giù“. Il colosso di Manchester è carico a palla e, dopo aver steso Deontay Wilder poco prima del lockdown, si prepara a un 2021 di fuoco.

Loading...

Loading...

VIDEO TYSON FURY ATTACCA ANTHONY JOSHUA:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tyson Fury (@gypsyking101)

Foto: Lapresse