Triathlon, rilasciati i calendari della World Cup 2021 e degli eventi internazionali di paratriathlon

World Triathlon ha rilasciato i calendari della World Cup 2021 e degli eventi internazionali di paratriathlon del prossimo anno (Mondiali, World Series e World Cup): in entrambi i casi ulteriori eventi potranno essere aggiunti nei prossimi mesi. Per quanto concerne la World Cup, spariscono per il 2021 tappe storiche come quelle di Mooloolaba (Australia), New Plymouth (Nuova Zelanda) e Madrid (Spagna) a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria.

La tappa di World Cup e World Para Cup di Miyazaki posticipata nel 2020 verrà recuperata nel 2021, e così la città nipponica ospiterà due eventi, prima a marzo e poi ad ottobre. Per quanto riguarda l’Italia, la tappa di World Cup di Arzachena si terrà il 29-30 maggio, mentre i Mondiali di paratriathlon si disputeranno a Milano l’8 maggio.

CALENDARIO WORLD CUP TRIATHLON 2021

Miyazaki (Giappone), 20-21 marzo

Huatulco (MEX), 17-18 aprile

Osaka (Giappone), 8-9 maggio

Arzachena (Italia), 29-30 maggio

Haeundae (Corea del Sud), 3-4 giugno

Karlovy Vary (Repubblica Ceca), 11-12 settembre

Weihai (Cina), 25-26 settembre

Miyazaki (Giappone), 23-24 ottobre

Tongyeong (Corea del Sud), 30-31 ottobre

CALENDARIO PARATRIATHLON 2021

Miyazaki (Giappone), 20-21 marzo, World Triathlon Para Cup

Milano (Italia), 8 maggio, World Triathlon Para World Championships

Yokohama (Giappone), 15 maggio, World Triathlon Para Series

Leeds (Regno Unito), 5-6 giugno, World Triathlon Para Series

Besancon (Francia), 12-13 giugno, World Triathlon Para Cup

A Coruna (Spagna), 20 giugno, World Triathlon Para Cup

Montreal (Canada), 24 giugno, World Triathlon Para Series

Alanya (Turchia), 1 ottobre, World Triathlon Para Cup

Miyazaki (Giappone), 23-24 ottobre, World Triathlon Para Cup

Alhandra (Portogallo), 30-31 ottobre, World Triathlon Para Cup

