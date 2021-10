Triathlon, World Cup 2021: tutto pronto per la tappa di Tongyeong, gli italiani cercano di farsi luce

Non è ancora tempo di vacanze per il mondo del triathlon che, nel prossimo weekend, punterà la propria attenzione nuovamente verso la Corea del Sud dove prosegue il programma di gare in terra asiatica. Gli atleti, infatti, saranno di scena a Tongyeong, località nella provincia di Gyeongnam, per un appuntamento che racchiuderà in sé numerosi spunti di interesse.

La prova si disputerà sulla distanza di 750 metri per quanto riguarda la parte di nuoto, quindi 20 chilometri nella frazione in bici e, infine, 5 chilometri nella sezione dedicata alla corsa che, come sempre, andrà a decidere la gara.

L’Italia sbarca in forze in Corea del Sud con otto rappresentanti, quattro per comparto. Tra gli uomini vedremo in azione Nicola Azzano, Michele Sarzilla, Delian Stateff e Alessio Crociani, mentre tra le donne saranno impegnate Luisa Iogna-Prat, Bianca Seregni, Costanza Arpinelli e Beatrice Mallozzi.

PROGRAMMA WORLD CUP TONGYEONG 2021

Sabato 30 ottobre

Ore 02.00 Gara femminile

Ore 4.30 Gara maschile

