Triathlon, a Parigi 2024 confermati tre eventi e 110 atleti. Non verrà introdotto il format Eliminator

Il Consiglio Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato oggi il programma dell’evento e le quote di atleti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui il triathlon manterrà invariato sia il numero di eventi da medaglia, tre (individuale maschile, individuale femminile e staffetta mista), sia la quota di atleti, 110, equamente divisi per genere. Il triathlon è uno dei 17 sport che non ha visto variare né il numero di eventi, né le specialità, né il numero di atleti coinvolti. Non debutterà a Parigi 2024, dunque, il format Eliminator, che World Triathlon spera ora di introdurre ai Giochi di Los Angeles 2028.

Così al sito della Federazione internazionale Marisol Casado, presidente di World Triathlon e membro del CIO: “World Triathlon aveva richiesto che il CIO includesse altri due eventi da medaglia, oltre ad aumentare la quota di atleti, poiché crediamo fermamente che il triathlon possa avere una presenza ancora maggiore alle Olimpiadi ma, dopo molte discussioni con il dipartimento Sport del CIO, capiamo che questa mossa non era fattibile in questo momento, con la maggior parte degli sport che riduce il numero di atleti che gareggeranno a Parigi. Siamo felici ed orgogliosi che la staffetta mista rimanga nel programma olimpico e continueremo a lavorare in modo da poter avere più eventi da medaglia ed aumentare la quota di atleti per Los Angeles 2028. Implementeremo nelle prossime stagioni il format Eliminator proposto, in modo da poter ottenere più slancio ed esperienza e dimostrare al CIO che questa sarà una grande aggiunta al programma, con il suo format moderno, veloce e furioso che attirerà milioni di fan, sia sul posto che guardando in TV le Olimpiadi. Non vediamo l’ora di lavorare con il CIO per aumentare la quota di atleti, in modo da dare a più Federazioni Nazionali la possibilità di inviare i loro triatleti alle Olimpiadi“.

Foto: LaPresse