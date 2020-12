Tournée 4 Trampolini oggi: orario qualificazioni Garmisch, tv, programma, streaming

Dall’annata 2015-2016 non si vedeva un tedesco trionfare in una delle tappe dei Quattro Trampolini. Non solo Karl Geiger ha sfatato questo tabù che durava da Severin Freund, ma lo ha fatto anche in quella stessa Oberstdorf protagonista del successo del suo predecessore.

Una bella storia, quella di Geiger, che però non significa in alcun modo che la tournée sia chiusa, anzi: pronti a dare l’assalto ci sono il polacco Kamil Stoch e i due norvegesi Marius Lindvik (detentore del record del trampolino a Garmisch-Partenkirchen) e Halvor Egner Granerud, al momento i principali candidati a fare gara di alta classifica. Più lontani i due austriaci Stefan Kraft e Philipp Aschenwald, così come il polacco Andrzej Stekala. Ci sarà anche Giovanni Bresadola, che salterà per 18° su uno dei trampolini storici del salto con gli sci, dalla storia più antica della tourrnée stessa.

La Tournée dei Quattro Trampolini passerà giovedì 31 dicembre a Garmisch-Partenkirchen con le qualificazioni; la gara si terrà il giorno dopo. Sarà possibile seguire tutte le fasi odierne in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove i canali televisivi di Eurosport sono disponibili.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021 GARMISCH-PARTENKIRCHEN: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

Ore 14.00 Qualificazioni HS142 Garmisch-Partenkirchen

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021 GARMISCH-PARTENKIRCHEN : TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

