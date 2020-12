Tour de Ski, programma Val Mustair 2021: orari, tv, date, streaming, calendario gare

Domani sarà il grande giorno dell’inizio del Tour de Ski, per un 2021 che parte direttamente col botto nello sci di fondo globale, anche se ci sono le pesanti assenze di norvegesi, Ustiugov e Niskanen.

Una situazione del tutto imprevedibile, quella che potrà verificarsi tanto al maschile quanto al femminile. Ma se tra gli uomini del caos potrebbe facilmente approfittare Alexander Bolshunov, al femminile non c’è la stessa sicurezza che ha il russo. In questo senso, però, un ruolo importante potrebbero averlo tanto Natalia Nepryaeva quanto il blocco svedese, che ha armi un po’ su tutta la linea, da Linn Svahn nelle sprint a Frida Karlsson per la generale. L’Italia ha frecce all’arco soprattutto in campo maschile con Federico Pellegrino nelle gare veloci e Francesco De Fabiani in quelle sulla distanza.

Il Tour de Ski 2021, nelle sue prime tre tappe, si svolgerà dal 1° al 3 gennaio. Sarà possibile vedere le gare in diretta tv sui canali di Eurosport e su RaiSport e in diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay e DAZN, ove i canali di Eurosport sono visibili. OA Sport offrirà inoltre una gamma di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

TOUR DE SKI 2021: PROGRAMMA

Val Müstair

VENERDÌ 1º GENNAIO 2021

Ore 09:15 Qualificazioni Sprint maschile e femminile TL

Ore 11:45 Sprint maschile e femminile TL

SABATO 2 GENNAIO 2021

Ore 12:30 10 km mass start femminile TC

Ore 14:45 15 km mass start maschile TC

DOMENICA 3 GENNAIO 2021

Ore 11:35 15 km inseguimento maschile TL

Ore 15:25 10 km inseguimento femminile TL

TOUR DE SKI 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e RaiSport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player e RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse