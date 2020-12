Tour de Ski 2021: i convocati delle Nazionali principali e gli assenti

Sarà un Tour de Ski particolarmente diverso dal solito, quello che si terrà integralmente nel 2021, come solo in due altre occasioni era accaduto nella storia dell’evento a tappe che dalla stagione 2006-2007 accende gli entusiasmi degli appassionati di sci di fondo.

All’appello, infatti, mancherà la Norvegia, storica prima potenza della competizione, che aveva già fatto sentire la propria assenza a Davos e a Dresda, in Coppa del Mondo; Johannes Klaebo non darà dunque l’assalto a una vittoria non arrivata per poco nel 2020 e Therese Johaug non difenderà, in questo modo, il successo che ha contribuito al suo dominio che ha portato all’ultima Sfera di Cristallo da lei conquistata.

Ma non saranno solo loro a non esserci: per la Russia, infatti, mancherà Sergey Ustiugov, colpito dal Covid-19 e ancora non in grado di competere a questo livello. E’ notizia recente quella della rinuncia, in casa Finlandia, tanto di Iivo Niskanen, che rifiuta di rischiare la salute, e di Ristomatti Hakola, che invece qualche sintomo non proprio allegro ce l’ha.

Andiamo ora a scoprire quali saranno i protagonisti dei principali Paesi in gara. In questo elenco è inclusa l’Italia, che porterà un contingente di 14 fondisti, equamente divisi tra uomini e donne: nel primo caso si punta su Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, nel secondo su Greta Laurent e Lucia Scardoni.

ITALIA

DONNE

Greta Laurent

Lucia Scardoni

Elisa Brocard

Ilaria Debertolis

Anna Comarella

Francesca Franchi

Martina Di Centa

UOMINI

Federico Pellegrino

Francesco De Fabiani

Giandomenico Salvadori

Mirco Bertolina

Michael Hellweger

Davide Graz

Paolo Ventura

RUSSIA

DONNE

Natalia Nepryaeva

Tatiana Sorina

Yulia Stupak

Alisa Zhambalova

Yana Kirpichenko

Anna Nechaevskaya

Anna Zherebyateva

Khristina Matsokina

Anastasia Faleeva

UOMINI

Alexander Bolshunov

Andrey Melnichenko

Artem Maltsev

Ivan Yakimushkin

Evgeny Belov

Alexey Chervotkin

Denis Spitsov

Gleb Retivykh

Ilya Semikov

Alexander Terentev

FINLANDIA

DONNE

Jasmi Joensuu

Katri Lylynperä

Johanna Matintalo

Kerttu Niskanen

Krista Pärmäkoski

UOMINI

Lauri Lepistö

Juho Mikkonen

Verneri Suhonen

Markus Vuorela

SVEZIA

DONNE

Emma Ribom

Moa Olsson

Maja Dahlqvist

Moa Lundgren

Linn Svahn

Ebba Andersson

Jonna Sundling

Frida Karlsson

UOMINI

Johan Häggström

Oskar Svensson

William Poromaa

Calle Halfvarsson

Björn Sandström

Marcus Ruus

SVIZZERA

DONNE

Nadine Fähndrich

Lea Fischer

Alina Meier

Laurien Van Der Graff

UOMINI

Jonas Baumann

Dario Cologna

Cyril Fähndrich

Roman Furger

Valerio Grond

Jovian Hediger

Erwan Käser

Beda Klee

Candide Pralong

Janik Riebli

Jason Rüesch

Roman Schaad

GERMANIA

DONNE

Pia Fink

Antonia Fräbel

Laura Gimmler

Katharina Hennig

Sofie Krehl

Julia Preußger

UOMINI

Thomas Bing

Lucas Bögl

Janosch Brugger

Jonas Dobler

Andreas Katz

Florian Notz

FRANCIA

DONNE

Coralie Bentz

Delphine Claudel

Flora Dolci

Enora Latuillière

Léna Quintin

UOMINI

Adrien Backscheider

Lucas Chanavat

Valentin Chauvin

Jean Marc Gaillard

Richard Jouve

Hugo Lapalus

Jules Lapierre

Maurice Manificat

Clément Parisse

Foto: LaPresse