Tiro, scendono i pass in palio per Parigi 2024: saranno 340. Lo skeet misto sostituisce il trap misto

Il Consiglio Esecutivo del CIO ha approvato il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024: sono 32 gli sport ai Giochi, uno in meno rispetto a Tokyo 2020. Viene finalmente ottenuta la perfetta parità di genere nel numero degli atleti presenti: a Tokyo 2020 saranno 11092 i partecipanti, mentre a Parigi 2024 saranno 10500, equamente divisi tra uomini e donne, 5250 per sesso.

Il perfetto equilibrio di genere viene mantenuto, sia come numero di atleti qualificati che come numero di ori in palio, anche nel tiro: dieci eventi per il tiro a segno, cinque per il tiro a volo. C’è però una variazione: esce dal programma il trap misto per far spazio allo skeet misto.

Loading...

Loading...

I quindici eventi del tiro, nel complesso, prevedono sei titoli per gli uomini, altrettanti per le donne, e tre misti. Scende però il numero di pass a disposizione degli atleti: si passa da 360 a 340, 170 per genere, mentre a Tokyo 2020 saranno 180 per genere. Non è stata ancora stabilita la divisione per specialità a Parigi 2024.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato stampa FITAV