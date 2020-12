La seconda tappa delle Indoor World Series 2020-2021 di tiro con l’arco si è conclusa con dei buoni riscontri per quanto riguarda la Nazionale azzurra, che può dunque guardare con fiducia alla stagione olimpica. Sono stati oltre 5000 i partecipanti (record assoluto) al secondo appuntamento del circuito mondiale al coperto, che si svolge online o in piccoli eventi in presenza per rispettare le regole anti-Covid.

Nell’arco olimpico maschile, Mauro Nespoli è stato il migliore degli italiani stampando il settimo punteggio assoluto a quota 593 (su 60 frecce), mentre il podio di tappa è stato formato dallo statunitense Brady Ellison con 598 punti, dal coreano Oh Jin Hyek (597) e dal francese Thomas Chirault (596). 40° Michele Frangilli con 584 punti, 44° Marco Morello con 583.

Ottime notizie in campo femminile, sempre nel ricurvo, con una fantastica Tatiana Andreoli che si è confermata in grande forma inserendosi in seconda piazza con 592 punti alle spalle della coreana Nayeon Wi (596) dopo aver firmato recentemente il nuovo record italiano (594). Buona prova anche da parte delle altre arciere azzurre: Tanya Giada Giaccheri e Elisabetta Mijno sono 14me con 582, Lucilla Boari è 21° con 578, Chiara Rebagliati 28° con 577 e Karen Hervat chiude 35ma con 575.

Foto: World Archery