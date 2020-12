Tiro a segno: scattano a Roma i Campionati italiani Juniores, Ragazzi e Allievi

Il tiro a segno italiano può piano piano ricominciare a vedere la luce delle gare agonistiche. Domani a Roma, nell’inedita cornice dell’Acqua Acetosa (per la prima volta in una struttura che non è un classico poligono), scattano i Campionati Italiani juniores, ragazzi, allievi e la Finale nazionale Campionato giovanissimi.

Una kermesse di lancio, che si terrà precisamente dal 3 al 6 dicembre, dove, oltre a poter vedere impegnati sulle linee di tiro i migliori prospetti di carabina e pistola del Paese, impegnati nelle varie specialità in programma, si potrà capire se “la bolla” pensata e voluta dalla UITS darà le prime importanti risposte in termini di sicurezza e competitività.

Dal 10 al 13 dicembre prossimi infatti si proverà “a salire di livello” disputando I Campionati Italiani Assoluti: kermesse nella quale saranno di scena i seniores, i master e i paralimpici.

Il test non è dei più facili ma, se dovesse essere superato in maniera brillante (cosa che tutti ovviamente si augurano), potrebbe finalmente ridare il via alla stagione non solo nazionale del tiro a segno, ma offrire uno spunto anche a livello internazionale, con la ripresa delle gare planetarie fissata attualmente all’inizio del mese di febbraio 2021.

PER CONSULTARE LE STARTLIST, IL REGOLAMENTO, IL CALENDARIO DI GARA (clicca qui)

Foto: UITS