Tiro a segno, Campionati Italiani Assoluti 2020: Sara Costantino e Petra Zublasing vincono in P10 e C10

Dopo la prima giornata dedicata dedicata al programma dei masters e a quello delle specialità paralimpiche, oggi – nell’inedito poligono dell’Acqua Acetosa a Roma – i Campionati Italiani Assoluto 2020 di tiro a segno hanno visto scendere sulle linee di sparo gli shooters della categoria seniores. Andiamo quindi a vedere come sono andate le gare in programma.

Ad aggiudicarsi il titolo nel contest femminile di pistola ad aria compressa (dalla distanza dei 10m) è stata Sara Costantino: la tiratrice delle Fiamme Gialle totalizzando 233,7 punti si è infatti messa alle spalle Rebecca Lesti (anch’ella delle Fiamme Gialle), seconda a quota 230,8, e la sorprendente Greta Reccia (Velletri), terza con lo score di 211,6 punti.

Nella competizione femminile di carabina ad aria compressa (sempre dalla breve distanza) a prendersi il titolo tricolore è stata invece una rediviva Petra Zublasing (Carabinieri): l’altoatesina – dopo un periodo molto opaco – è tornata a primeggiare sfoderando una prestazione da 250,7 punti che le è valsa la vittoria davanti a Barbara Gambaro (Fiamme Oro), seconda a 249,3 punti, e a Martina Ziviani (Esercito), capace di completare il quadro con 228,9 punti. Domani il programma proseguirà con la finale senior della pistola ad aria compressa, riservata agli interpreti maschili.

Foto: UITS