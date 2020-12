Tennis, Steve Simon (CEO WTA): “Sarà difficile rivedere le tribune piene di tifosi nel 2021 e forse anche nel 2022”

La stagione tennistica è stata notevolmente condizionata dalla pandemia e chi ha sofferto particolarmente è stato il circuito WTA, con molti tornei in meno rispetto a quello ATP, che è riuscito in questi mesi a mantenere una certa normalità rispetto al passato. Steve Simon, CEO della WTA, è stato intervistato da Tennis Majors dove ha parlato proprio della situazione che si è venuta a creare quest’anno: “Penso che bisogni fare i complimenti sia ai tornei che alle giocatrici per quanto fatto quest’anno. I montepremi non torneranno alla normalità, non ci sono dubbi a riguardo. Come chiunque altro, le nostre atlete hanno avuto una stagione complicata dal punto di vista economico, e lo stesso vale per i tornei. Questi ultimi hanno operato per contenere le perdite, non per guadagnare”.

Continua il numero dell’organizzazione delle giocatrici: “Penso che la politica che abbiamo adottato quest’anno con il prize money aiuti sia i tornei che le giocatrici. E, ribadisco, è stato uno di quei momenti in cui siamo riusciti a fare gruppo, e le giocatrici sono state fantastiche in questo senso. Lo stesso vale per i tornei, perché come detto non si sono trovati a lavorare in condizioni ideali”.

Simon ha parlato anche di quello che aspetta il settore femminile nei prossimi anni: “Dobbiamo continuare ad organizzare tornei, le giocatrici ci hanno supportato nelle nostre scelte e si sono dimostrate molto comprensive. Continueremo a giocare a porte chiuse o con una piccola percentuale di spettatori sulle tribune: decideremo in base al luogo in cui si disputeranno i tornei. Sarà difficile rivedere le tribune piene di tifosi nel 2021 e forse anche nel 2022 potrebbero esserci dei limiti da questo punto di vista“.

Foto: LaPresse