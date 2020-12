Tennis: solo una multa per Sam Querrey dopo la fuga da positivo al Covid-19 nel torneo di San Pietroburgo

Si è conclusa praticamente con un nulla di fatto la clamorosa vicenda che aveva coinvolto Sam Querrey circa tre mesi fa durante il torneo ATP di San Pietroburgo. Lo statunitense, positivo al Covid-19, aveva deciso di scappare dalla Russia con la moglie e il bambino per non rischiare di essere ricoverati in ospedale.

Una violazione molto grave verso i protocolli presenti, ma che alla fine l’ATP non ha punito, se non con una multa di 20mila dollari, che sarà addirittura con la condizionale. Infatti, se Querrey non dovesse violare la legge nei prossimi sei mesi, anche l’ammenda sarà tolta.

Foto: Lapresse