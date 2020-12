Fabio Fognini ha giocato soltanto sedici partite nel 2020, a causa di un’operazione alla caviglia e della positività al Covid-19. Il ligure ora si sta preparando per essere protagonista nella nuova stagione, lo rivedremo alla ATP Cup e poi punterà agli Australian Open, primo Slam della nuova annata agonistica.

Il 33enne, che nel frattempo ha anche cambiato allenatore (da Corrado Barazzutti ad Alberto Mancini), ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Federer disse che quando ti infortuni per la prima volta hai paura e ammetto di essere d’accordo. Il giorno in cui ho lasciato l’ospedale in sedia a rotelle dopo l’intervento ho avuto paura che la mia carriera potesse finire lì. Per reagire psicologicamente ho preteso le stampelle“.

Fabio Fognini si è soffermato anche sul futuro ed è ottimista: “Non farò l’allenatore. Sicuramente mi vedrete ancora in campo per almeno tre anni“. C’è stato spazio anche per parlare di Jannik Sinner, ormai definitivamente esploso: “Sinner è molto forte, mi auguro che tenga alto il nome dell’Italia a lungo. Probabilmente per lui sarà più facile ottenere risultati perché rispetto a me non dovrà fare i conti con i tre più grandi di sempre, oltre a Murray, Wawrinka e Del Potro“.

Foto: Lapresse