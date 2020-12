Tennis, Rafael Nadal dona 3000 chili di alimenti ai bambini in difficoltà

Rafael Nadal campione dentro e fuori dal campo da tennis. Questa volta il numero due del mondo non balza agli onori della cronaca per un grande risultato con la racchetta in mano, ma per lo splendido gesto di solidarietà del campione maiorchino tramite la sua fondazione. Lo spagnolo, infatti ha donato 3000 chili di alimenti ai bambini in difficoltà.

La fondazione di Nadal ha lavorato a stretto contatto con il banco alimentare di Maiorca. La fondazione del tennista spagnolo è gestita dalla mamma ed opera ormai da dieci anni. Questa è solo l’ultima opera di grande solidarietà dell’ente benefico e tra le prossime c’è quella in collaborazione con Pau Gasol per recuperare aiuti per la Croce Rossa.

Le parole dello stesso Nadal: “Anche questo 2020 è speciale perché la mia fondazione compie dieci anni. Molti progetti che avevamo in campo li abbiamo dovuti rimandare, speriamo che nel 2021 le cose migliorino, che il vaccino possa raggiungere la maggior parte delle case e si possa recuperare la vita che tutti conoscevamo, che possiamo continuare a crescere e sostenere ragazzi e ragazze e dare loro opportunità per il futuro”.

Foto: LaPresse